V8×“2人乗り”スポーツカーに期待高まる2026年2月13日からインテックス大阪で開催された「大阪オートメッセ2026」では、トヨタが新型「GR GT」を展示しました。スポーツカーらしい大胆なスタイリングが来場者の視線を集め、会場では実車を間近で確認する多くの人の姿が見られました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの“新型”「“2シーター”スポーツカー」です！ 画像で見る（70枚）公開直後からSNSでも話題となり