私（チカ）は夫のヒロキと小学1年生の娘のサヤと暮らしています。小学校に入学してからサヤは平日週2回学童で、残りの週3日は習い事を入れています。私は在宅仕事なので、その代わり夜に仕事するなどして働き方を調整していました。夫には姉（レイコちゃん）がおり、その娘のコハルちゃんは同じ小学校の1年生。ある日コハルちゃんは学童へ行かずにサヤについてきてしまいました。私は困惑しつつもひとまず預かり、「次からはナシね