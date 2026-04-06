横浜銀蝿のJohnny（Gt/Vo）がソロデビュー45周年を記念し、40年ぶりにソロ活動を再開。今年1月にリリースした新作アルバム『ヨコハマ・グラフィティ』を携えて、ソロとして初の東名阪ツアー『Johnny Live Tour “ヨコハマ・グラフィティ”』を行い、そのツアーファイナルとなる東京公演を、3月28日に東京・新宿ReNYで開催した。 （関連：【画像】『Johnny Live Tour “ヨコハマ・グラフィティ”』ライ