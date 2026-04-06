山形市高瀬地区を流れる村山高瀬川に、今年もたくさんのこいのぼりが掲げられました。「鯉のぼりおじさん」におすすめのビュースポットも教えてもらいました！ 【画像】青空を悠々と泳ぐ鯉のぼり 春風に揺られながら青空を悠々と泳ぐ、およそ３５０匹の鯉のぼり。毎年この時期に村山高瀬川に登場する、春の名物です。 ボランティアのメンバーが１か月以上かけて準備し、今年も河川敷を鮮やかに彩っています。 鯉の