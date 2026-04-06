満開に咲き誇ったサクラが儚く散り始めています。花びらの舞うなか鹿児島市ではバーベキューをしたり弁当を食べたりしながら花見を楽しむ人の姿が見られました。（山下香織キャスター）「鹿児島市の甲突川河畔のサクラは少し緑の葉が出始めているもののまだ綺麗な花をつけています。麗らかな日差しの下お花見をしている方もいます」約430本のソメイヨシノが並ぶ甲突川河畔では家族や友人とシートを広