京都府南丹市で、11歳の男子児童が行方不明になって6日で2週間。情報提供を募るチラシには、行方が分からなくなった時の服装とみられる写真が公開されています。バンキシャ！は住民らを取材し「50以上の証言」を入手。そこから見えてきたものは？【真相報道バンキシャ！】■顔写真や服装…情報提供を求めるチラシ3日、京都府南丹市。バンキシャ！が住民に見せてもらったのは…地元住民「これは南丹市の広報ですね。回覧板みたいな