満開を迎えた桜を上空から撮影！新潟県上越市の高田城址公園、そして菜の花とのコントラストが美しい新潟市西蒲区の上堰潟公園に加え、4月6日は海の上にも美しい風景が広がりました。桜が満開を迎えている上越市の高田城址公園。【リポート】「こちら高田城址公園では、花見を楽しむ人たちの姿が見られます」現在、観桜会が開催されていて、平日にもかかわらず多くの人が訪れていました。中にはボートで堀から桜の景色