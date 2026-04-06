4月7日（火）の近畿地方は、午前中は雨で、午後は北風で、ヒンヤリしそうです。 近畿の南の海上を、低気圧や前線が進むでしょう。また、日本海側も前線が通る見込みで、近畿地方は午前中広く雨が降りそうです。雨雲にはすき間もあり、にわか雨程度という所もありますが、午前のおでかけは傘をお持ちください。 午後は雨がやみ、天気は次第に回復して、晴れ間が広がってくるでしょう。ただ北風が強まるため、夜は朝より気温