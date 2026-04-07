酸味と甘みのバランスがほどよい『紅甘夏』をご紹介します。今年は小ぶり傾向ですが、その分、甘みは強い出来となっているようです。 新潟市江南区の新潟市中央卸売市場。【藤森麻友アナウンサー】「今回ご紹介するのは、一般的なミカンと比べると一回り、二回りも大きい紅甘夏です」夏ミカンの木の中で、突然変異によって異なる性質を持った果実をつける枝変わりとして発見された甘夏。中でも、この甘夏は表面が赤いことか