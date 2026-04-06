高市首相（自民党総裁）は６日の参院予算委員会で、１月２３日の通常国会冒頭での衆院解散について「自民執行部にも伝えていなかったので、皆、怒り狂っていた」と述べた。首相は１月１４日に会談した日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）に対しても、「通常国会が開いたら早い時期に解散することを考えていると伝えたが、何日に解散するとは伝えなかった」と明らかにした。解散は「（１月１９日の）記者会見のぎりぎりまで考