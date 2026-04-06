名古屋市港区の国道23号で6日午後、大型トラックが側壁に衝突し、運転手の男性が閉じ込められました。警察と消防によりますと、港区龍宮町の国道23号で午後3時半ごろ、大型トラックが道路脇の壁に衝突しました。別のトラックを避けようとして壁にぶつかったとみられていて、運転手の63歳の男性が一時車の中に閉じ込められましたが、自力で脱出しケガはありませんでした。また、大型トラックの破片が後続の車3台に当たりま