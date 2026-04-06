「この遺体、昨日私が寝た人です…」という強烈な導入から、自由に生きる奔放刑事の恋と事件が交錯する日本テレビ系ドラマ『多すぎる恋と殺人』(毎週月曜24:24〜)が、きょう6日にスタート。主演の森カンナがコメントを寄せた。森カンナ森が演じる真奈美は、警視庁捜査一課の刑事。複数の恋人たちと同時に交際しながらも、「不倫はしない」「人を傷つける恋愛はしない」「警察内部には手を出さない」といった独自のマイルールを持ち