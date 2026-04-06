【その他の画像・動画等を元記事で観る】数々のボカロP/クリエイターとのコラボで注目を集めるシユイが、楽曲「リーチライト」の配信ジャケ写を公開、Pre-add/Pre-saveも開始した。イラストは、TVアニメ「杖と剣のウィストリア」キャラクターデザイン・総作画監督である小野早香さんがシユイの似顔絵を描き下ろし。楽曲「リーチライト」は、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌。今作は、YouTubeに投稿され