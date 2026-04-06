【モデルプレス＝2026/04/06】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の代表取締役社長・西村誠司氏が6日、自身のTikTokを更新。30日に東京・秋葉原のAKB48劇場で開催される「AKB48 春コンサート2026 向井地美音卒業コンサート〜私の夢は、AKB48〜」をもってグループを卒業する向井地美音にインタビューした。【写真】人気AKB48メンバー、卒コンで美デコルテ輝くドレス姿◆西村社長、向井地美音の卒業コン