【モデルプレス＝2026/04/06】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、封入特典ポストカード第6弾が解禁された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美スタイル際立つランジェリーショット◆川崎桜、水遊びショット解禁今回解禁されたのは、噴水のある公園で、濡れて張り付いたTシャツを脱いだ瞬間を切り取った1枚。あどけない笑顔が印象的なカットとなって