春の味覚が生産のピークを迎えています。 ■中村安里記者「入ってすぐに、タケノコがずらりと並んでいます。大きいですね。持ってみると、ずっしり重たいです。」福岡県八女市の道の駅では6日、およそ20軒の農家から500キロほどのタケノコが出荷されました。■道の駅たちばな・中島世輝 営業主任「穂先が黄色。まだ土の中で、太陽の光を浴びていないタケノコ。ずんぐりむっくり、重量感があるようなタケノコがおいしいで