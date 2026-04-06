高知理容美容専門学校の入学式が4月6日行われ、美容師やネイリストを目指す99人が新たな一歩を踏み出しました。高知市の高知会館で6日、高知理容美容専門学校の入学式が行われ、理容科と美容科にあわせて99人が入学しました。理容師や美容師を目指す新入生とあって、会場には個性的な髪型の学生も多く、華やかな雰囲気に包まれました。式では、近藤邦夫校長が、「1人1人が将来の夢に向かって今の気持ちを大切にし、そのための目標