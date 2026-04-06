民間の保育所と併設した障害のある子どもを支援する事業所が高知県内で初めて、高知市に開設されました。高知市竹島町の「つばめKidsRoom」は、民間保育所高知愛児園を運営する社会福祉法人和光会が新しく立ち上げた施設で、4月4日に開所式がおこなわれました。この施設は、高知愛児園に隣接し、放課後等デイサービスなどを通じて障害のある子どもたちが集団生活に馴染めるように支援します。民間保育所と併設した支援施設は