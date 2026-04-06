グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」のＫが６日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われた米映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開、デビッド・フランケル監督）の来日プレミアイベントに登壇した。同作に出演する米女優メリル・ストリープと、アン・ハサウェイに花束を手渡した。Ｋは、２０２４年１０月に上海で開催されたファッションブランド「モンクレール」のイベントで、アンと対面。２ショットをＳＮＳにアップするなど