【新華社昆明4月6日】中国は3月30日、改正「葬儀管理条例」を施行した。新条例には、自然環境に配慮した「エコ葬」に関する記述が多く盛り込まれている。中国南西部の雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州勐海（もうかい）県ではここ数年、花葬や樹木葬、芝生葬などのエコ葬の導入を積極的に推進し、県内のエコ葬の割合は80.4％に上っている。勐海県民生局の張家寛（ちょう・かかん）氏によると、県内1