先月、三重県の新名神高速で6人が死亡した事故。事故から2週間あまりが経った6日、6人の身元が判明しました。先月20日、三重県亀山市の新名神高速下りのトンネルで起きた事故。大型トラックが渋滞の車列に追突・炎上し、巻き込まれた2台に乗っていた計6人が死亡しました。警察は6日午後、死亡したのが静岡県袋井市の松本幸司さん(45)、妻の恵梨子さん(42)、小学5年の莉桜さん(11)、2年の壮眞さん(8)、5歳の彩那さんの一家と