米女優メリル・ストリープとアン・ハサウェイが６日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われた共演した米映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開、デビッド・フランケル監督）の来日プレミアイベントに登壇した。前作公開時の２００６年はアンのみの来日だったため、２ショットでの来日は今回が初めてとなった。会場のレッドカーペットに、メリルは深い赤色が映える衣装にサングラス姿、アンは胸元が大胆に開いたモノクロドレ