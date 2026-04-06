全国で発生した特殊詐欺事件の中で過去最多となる12億円をだましとられる事件が発生しました。被害にあったのは愛媛県内に住む80代の女性で、警察によりますと去年10月「保険証が不正に使われている」という電話があった後、警察官を名乗る男に「あなたの身の潔白を証明するために協力する」などと説明され、女性はこの男を信用したということです。女性は去年12月25日から今年2月までの間に県内の金融機関の窓口で1回最大2億円の