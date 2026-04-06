一般会計の総額が122兆円となる今年度予算案が7日、成立する見通しとなりました。自民党と立憲民主党の国会対策委員長は6日、7日の参議院予算委員会で、採決の前提となる締めくくりの質疑を行うことで合意しました。野党側が求めていた予算成立後、早期の集中審議などを与党側が受け入れたことによるもので、質疑のあと、採決も行われる見通しです。立憲民主党・斎藤国対委員長「予算成立後に早い時期に集中審議を行うことを確約し