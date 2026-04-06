先月、三重県亀山市の新名神高速道路で6人が死亡した事故で、警察は6日、6人の身元を発表しました。この事故は先月20日、三重・亀山市の新名神高速下り、野登トンネルの出口付近で、水谷水都代容疑者（54）が運転する大型トラックが乗用車に追突するなどして、乗用車2台に乗っていた子ども3人を含む6人が死亡したものです。警察は6日、死亡した6人の身元を発表しました。死亡したのは、乗用車に乗っていた会社員の松本幸司さん（45