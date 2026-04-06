ボートレース津のG1「津ダイヤモンドカップ」は6日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦10R、若林義人（28＝静岡）が松田大志郎との激しい2着争いを競り勝って、G1初の優勝戦進出を決めた。「めちゃくちゃ疲れました。押し感もいい押し感じゃないし、回転を外していましたね。競った松田選手の方が全然いいけど、前を向いてからの足だけは僕の方が分が良かった