東日本大震災から15年の節目にあたり、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが福島県を訪問されました。震災後、福島第一原発のある双葉町などの訪問は、天皇皇后として初めてです。■今回の訪問は“初めてづくし”東日本大震災から15年という節目の年に家族3人で訪問されている福島県。天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは福島駅に到着した際には、沿道に駆けつけた人ににこやかに手を振られていました。“初めてづくし”となる今回のご