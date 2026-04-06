オウム真理教の教祖、松本智津夫元死刑囚の二男が、公安調査庁による立ち入り検査は違法だとして、国に損害賠償などを求め提訴しました。訴状などによりますと、公安調査庁は去年3月、松本元死刑囚の妻と二男が暮らすマンションに立ち入り検査に入ろうとしたところ、拒否されたため、埼玉県警が翌月、家宅捜索を行っていました。二男は、この捜索の後、自宅前で公安調査庁の職員に取り囲まれて検査に応じるよう強要されたなどと主