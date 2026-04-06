ヤクルトOBの飯田哲也氏（57）が、高橋慶彦氏（69）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。開幕ダッシュに成功したヤクルトの池山隆寛監督（60）に期待することを明かした。現役時代はヤクルト黄金期を支えた盟友。飯田氏は「ずっと（コーチのオファー）待ってたんですけどね、電話。高津も同学年だし」と笑わせた。先輩に当たる池山監督については「後輩としてはイケイケの池山さんが見たい。ノリノリの。とんでもない采