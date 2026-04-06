夏日となった長野市は6日、平年より10日早く桜が満開を迎え、小学校では入学式が行われました。長野県では6日が公立小中学校の入学式のピーク。わくわくドキドキ、新生活の始まりです。そこで、街の皆さんに聞きました。「新生活の乗り切り術は？」■真っ青なネモフィラ畑と桜が見頃4月6日（月）は各地で初夏の陽気となりました。福岡県糸島市前原では今シーズン初の夏日を観測。5月中旬並みまで気温が上がった福岡市では、真っ青