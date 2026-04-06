東京・中野区のランドマークとして親しまれてきた「中野サンプラザ」について、当面、廃墟のまま姿を残し、2030年度に解体を開始することがわかりました。2023年に閉館した中野サンプラザは取り壊されたのち、2029年度に複合施設が完成する予定でしたが、事業費が当初見込みの2倍近くに膨らみ計画が白紙撤回されていました。中野区が新たに発表した再開発計画の方向性によりますと、来年度、事業者を募集して2030年度に解体を開始