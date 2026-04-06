俳優の勝野洋（76）が6日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。2009年に29歳の若さで亡くなった長女について打ち明けた。MCの黒柳徹子が「去年は長女、七奈美さんの十七回忌で。あの時はみんな泣いたよね、亡くなった時ね」と、勝野の長女の勝野七奈美さんについて話した。勝野は「そうですね…。もう、ちょっと信じられなかったですね、いろんな…。もう十七回忌、早いですね。もう、とにかくあの時はみんなが