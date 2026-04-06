中東情勢の緊迫が続く中、岡山県医療労働組合連合会は、きょう（6日）岡山県に対し、医療資材などの安定供給を要望しました。 【写真を見る】中東情勢の緊迫で懸念岡山県医療労働組合連合会が県に医療資材「ナフサ」などの安定供給を求める 病院や介護施設の職員による労働組合、岡山県医療労働組合連合会が岡山県庁を訪れ、要望書を提出しました。中東情勢の緊迫が続くことで懸念されているのは、原油が由来のプラスチック原