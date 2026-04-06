愛知の史上最年少プロゴルファー・加藤金次郎選手が、スポーツの名門校に入学しました。名古屋市昭和区の中京大中京高校で入学式に出席した、プロゴルファー・加藤金次郎選手(15)。スポーツ・文化芸術などの活動と学業の両立を目的とし、3年前に新設された通信制課程に入学します。加藤選手は、ジュニア時代から数々の賞を獲得。2025年には、史上最年少の15歳139日でプロに転向してデビュー