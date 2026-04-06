明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は5日、ホームで「清水エスパルス」と対戦しました。 リーグ戦の折り返しで上位との差を詰めたい V・ファーレンですが、開始直後、相手の強烈なプレスから先制を許します。 これで大きなダメージを受け、その直後とアディショナルタイムにも失点し、前半だけで3点のリードを奪われます。 後半は選手交代も含め、サイド攻撃を起点にや