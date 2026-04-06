○ユニオンツル [東証Ｐ] 180万株の自己株処分とオーバーアロットメントによる上限27万株の株式売り出しを行う。処分価格は4月14日から17日までの期間に決定される。 ○システムソフ [東証Ｓ] EL CAMINO REALなど3先を割当先とする2100万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は48円。 [2026年4月6日] 株探ニュース