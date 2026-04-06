6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比410円高の5万3950円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては536.32円高。出来高は1882枚となっている。 TOPIX先物期近は3680ポイントと前日比28.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.20ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53950