長崎市で4日、国内トップリーグの公式戦が行われ、世界レベルのプレーに会場が沸きました。 長崎市のベネックス総合運動公園で行われたラグビー国内トップリーグ「NTTジャパンラグビーリーグワン」の公式戦。 「三菱重工相模原ダイナボアーズ」は去年、長崎市を “第2の本拠地” と位置づけ、県内で試合を行うのは3年連続3回目となります。 対戦相手の「静岡ブルー