鹿児島県・屋久島で3日、「唐鑑真和上屋久島上陸記念碑」の除幕式が行われた。日本各地から集まった20人余りの在日中国人代表、マカオから訪れた鑑真の末裔（まつえい）および地元関係者が式典に出席した。記念碑は重さ約1．5トンで、鑑真が第6回東渡の際に出発した地である中国江蘇省蘇州産の天然花崗岩を使用している。建立にかかる費用は、100人以上の在日中国人および鑑真の末裔である陳捷（チェン・ジエ）博士の寄付によって