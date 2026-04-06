4月6日に始まった春の全国交通安全運動。自転車のルールに注意が必要です。 「神戸アンパンマンこどもミュージアム」で行われたイベント。春の全国交通安全運動に合わせて、入学や入園を控えた子どもが横断歩道を渡るときに注意するポイントなど交通ルールを学びます。 「楽しかった！」「（横断歩道は）信号を確認して青だったら右左右を見て手をあげて通る」 一方、大阪では… 大阪府布施警察