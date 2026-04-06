各地で満開を迎えた桜。桜のトンネルが圧巻の、知る人ぞ知る“東大阪の桜坂”を取材しました。 【写真を見る】満開となった“桜のトンネル” 閑静な住宅街の中を歩いていると突然、桜のトンネルが現れます。地元のひとに「石切桜坂」と呼ばれ、70年以上愛されています。 （カラオケ仲間）「夫婦じゃないんですよ」「となりのおっちゃんです。いい桜ですよ。これだけあるとこないです。家を一歩出たら桜見える」 15