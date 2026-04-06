ÉÂ±¡¤À¤±¤Ë¿È¸µ¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÆâÌ©½Ð»º¡×¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤¬¡¢·§ËÜ»Ô¤Î»ü·ÃÉÂ±¡¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼«Ì±ÅÞPT¤¬»ü·ÃÉÂ±¡¤ò½é»ë»¡ ‶ÆâÌ©½Ð»º〟¤Î²ÝÂêÀ°Íý ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤ÎÁ°¤ÇµÄ°÷¤¬ÎÞ¡Ä5·î¤Þ¤Ç¤ËÏÀÅÀ¼è¤ê¤Þ¤È¤áÊý¿Ë »ü·ÃÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö¸ÉÆÈ¡¦¸ÉÎ©ÂÐºöÆÃÌ¿°Ñ°÷²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¾¾ÌîÇî°ì¡¦ºäËÜÅ¯»Ö¡¦°¤Éô½Ó»Ò½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤Ë¾¾ÌîÇî