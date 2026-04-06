4月4日に東京・上野で『NVIDIA Gamer Day』が開催された。会場には大規模AIでユーザーに変革をもたらすといわれる『GeForce RTX 50シリーズ』を搭載したMouseComputerの『G TUNE H6シリーズ』をはじめ、各社が先端のノートPCを展示。体験も可能で、訪れた人は説明を聞きながら夢中になって操作していた。【写真】「未来を思うとワクワク…」小型化を実現した『G TUNE H6シリーズ』の説明を受ける伊織もえ午後には出展企業の7