アメリカとイランの戦闘終結に向けた提案に対し、イランは一時的な停戦ではホルムズ海峡の通航再開には応じない姿勢を示しているとロイター通信が報じました。ロイター通信は6日、複数の当局者の話として、アメリカとイランが戦闘終結に向けた提案を受け取ったと報じました。この提案では、まず即時停戦を実現し、その後15日から20日以内に包括的な合意を目指す二段階方式だということです。仲介国のパキスタンは、この案をもとに