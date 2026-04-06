政府はきょう（6日）、公共工事など国や自治体が企業に発注する「官公需」をめぐり、価格転嫁や取引の適正化に向けた計画案をまとめました。中東情勢などを受けた物価高を反映させることが柱です。佐藤啓 官房副長官「中東情勢の緊迫化が起こりました。今がまさに正念場であり、力強い賃上げの勢いを継続させていくため、高市内閣の方針である政府が賃上げを事業者の皆様に丸投げせず、継続的に賃上げできる環境を整備するた