年金積立金管理運用独立行政法人の経営委員長に就任し、記者会見する翁百合氏＝6日午後、東京都港区公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の経営委員長に1日付で就任した日本総合研究所の翁百合シニアフェローは6日、記者会見し「長期的観点で安定的、効率的に管理運用を行い、国民の利益につなげていくことが重要だ」と述べた。任期は5年。経営委員会は株式や債券など積立金の運用配分を定めるほ