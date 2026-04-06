ボートレース津のG1「津ダイヤモンドカップ」は6日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦12R、インから速攻を決めた新田雄史に宮地元輝（39＝佐賀）は2コース差しからしっかりと続いて、優勝戦4号艇をつかんだ。「乗り心地はしっくり来ていないけど、あれくらいの差しはできる状態です」出足にまだOKが出ない中でも、うまく着を拾ってみせた。「G1の優勝戦は