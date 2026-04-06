福岡県の高校野球の強豪、西日本短大付属高で野球部監督を務めていた男性教諭が、就業規則違反を理由に解任されたのは不当だとして、地位確認を求めた労働審判で調停が成立せず、訴訟に移行することが6日、教諭側への取材で分かった。