愛媛県警は６日、県内の８０歳代女性が約１２億円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭ったと発表した。大阪府警によると、この約１２億円は大阪府内の別の詐欺被害者の口座に入金され、暗号資産として詐欺グループの指定先に送られていた。府警は、詐欺グループが大阪の被害者の口座をマネーロンダリング（資金洗浄）に利用したとみている。発表では、女性は昨年１０月、薬局店員を名乗る女からの電話を自宅で受け、「保険証が不