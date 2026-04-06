月へ向かう宇宙船オリオンの窓から宇宙飛行士が撮影した月（NASA提供・共同）【ヒューストン共同】米国とカナダの飛行士4人を乗せた宇宙船オリオンは6日午後（日本時間7日未明）、アポロ13号が1970年4月に記録した、地球から約40万キロという人類最遠の飛行記録を56年ぶりに更新する。月をかすめて裏側に回り、地球から約40万7千キロまで飛行。月の上空から観測も実施する予定で、アポロ計画から半世紀ぶりに人類は月の裏側を肉